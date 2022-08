Atlético rejeita proposta milionária por Félix e Cavani já terá destino

Segundo o AS, o Atlético de Madrid rejeitou uma proposta milionária por João Félix, feita pelo Manchester United. Cavani estará a caminho do Villarreal e o Sevilha contratou um defesa ao Bayern de Munique.

Atlético Madrid: O Manchester United continua a tentar reforçar a equipa para contrariar o péssimo arranque da equipa em 2022/23. Neste sentido, os red devils terão realizado uma proposta de 130 milhões de euros para conseguir adquirir o passe de João Félix - que em 2019/20 custou 126 milhões de euros aos cofres madrilenos - mas a equipa de Diego Simeone não está recetiva a aceitar a proposta. O motivo prende-se com o facto de o avançado, de 22 anos, ser considerado essencial para a estratégia do técnico argentino, que pretende construir uma equipa que potencie as características de Félix.

Após três temporadas com altos e baixos, também devido às muitas lesões sofridas, João Félix parece estar a encontrar a melhor versão e no primeiro jogo de La Liga (vitória por 3-0 contra o Getafe), realizou três assistências.

Villarreal: Segundo o antigo craque argentino, Juan Riquelme, Edinson Cavani estará muito perto de reforçar o Villarreal, após os muitos rumores que ligam o avançado uruguaio às mais diversas equipas do futebol europeu. "Falo com o Cavani há dois anos e meio, falamos muito em pouco tempo. Ele foi muito claro comigo, disse que tinha um acordo com o Villarreal", referiu Riquelme à ESPN.

O goleador começou a carreira no país natal, ao serviço do Danubio, tendo seguido depois para o Palermo. Seguiu-se Nápoles, PSG e Manchester United, estando agora Cavani perto de uma nova aventura na Liga espanhola.

Sevilha: A equipa orientada por Julen Lopetegui contratou o defesa central Tanguy Nianzou, para tentar colmatar a saída de Jules Koundé para o Barcelona. O francês, de 20 anos, chega do Bayern Munique por um valor a rondar os 16 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola, e assinou contrato até junho de 2027.

Em duas temporadas na Baviera, Nianzou, que foi formado no Paris Saint-Germain, jogou apenas 28 jogos como suplente utilizado, mas sofreu uma grave lesão muscular que o manteve afastado dos relvados por mais de cinco meses durante a temporada 2020/21. Esta época acabou por ver as suas possibilidades de lutar por um lugar na equipa de Munique reduzidas devido à contratação de Matthijs de Ligt à Juventus.

West Ham: Tilo Kehrer é o mais recente reforço do West Ham, assinando um contrato válido para as próximas quatro temporadas, mais duas de opção.

O polivalente defesa - joga a central, lateral e até a médio defensivo - não contava para Christophe Galtier, no Paris Saint-Germain, e encontrou no West Ham a possibilidade de somar mais minutos. Segundo a imprensa inglesa, o negócio terá sido realizado por um valor a rondar os 12 milhões de euros.

Este é o terceiro clube da carreira sénior do jogador, de 25 anos, após ter representado Schalke 04 e PSG. Nos hammers vai utilizar o número 24 na camisola.

Liga 2: Carlos Rentería é o mais recente reforço do Torreense, tendo-se transferido do Académico de Viseu. Na última época, o médio, de 27 anos, fez uma assistência em 29 partidas pelos viseenses, clube a que tinha chegado no início da temporada, depois de já ter competido no futebol colombiano, brasileiro e mexicano.