Atletismo: Portugal ataca medalhas e aponta a novos recordes

Pedro Pichardo, no triplo salto, e Auriol Dongmo, no lançamento de peso são candidatos ao ouro. Mundiais nos Estados Unidos decorrem até dia 24.

É o momento que todos os atletas esperam e Portugal tem argumentos para poder transformar os múltiplos sonhos em realidade. Os Mundiais de atletismo arrancaram, ontem, na Califórnia, com Pedro Pablo Pichardo e Auriol Dongmo como porta-estandartes de uma comitiva lusa que ambiciona a conquista de várias medalhas.

Depois de uma preparação meticulosa, com vista a anular as oito horas da sempre complicada diferença horária entre continente europeu e americano, os 23 representantes portugueses - mais dos que estiveram em Doha, há três anos, mas longe dos 30 que brilharam em Atenas97 - têm agora a oportunidade de colocar em prática as infinitas horas de treino que estão sujeitos ao longo do ano.