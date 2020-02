Atraso de Sérgio Oliveira à flash do clássico vale multa de cinco mil euros

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:53 Facebook

O atraso de Sérgio Oliveira em chegar à zona de entrevistas rápidas, no final do clássico com o Benfica no Dragão, vai custar mais de cinco mil euros ao F. C. Porto. Já os encarnados foram multados e repreendidos por atrasar o início do jogo.

O clássico de sábado frente ao Benfica, que o F. C. Porto venceu (3-2), custou mais de 10 mil euros à equipa azul e branca. O conselho de Disciplina condenou os dragões ao pagamento de uma multa no valor de 5100 euros por causa do speaker: "utilizou a instalação sonora do estádio para incentivar a sociedade desportiva visitada, em seis ocasiões, entre o minuto 44 da 2.ª parte e o minuto 45 +6 da segunda parte, entoando os seguintes cânticos: 'Vamos lá Dragão, La. La, La Alex Porto" e azul e branco é o coração'", pode ler-se,

Mas não foi caso único. Os azuis e brancos vão ter de pagar mais 5100 euros pelo atraso de quatro minutos Sérgio Oliveira em chegar à flash no final do jogo: "Aquando da realização da superflash, e já depois de alterada a ordem regulamentar, o jogador eleito para representar o F. C. Porto SAD na entrevista rápida, Sérgio Oliveira, chegou aproximadamente quatro minutos após o final da intervenção do jogador da sociedade desportiva visitante, facto que motivou uma interrupção na transmissão em direto do referido momento".

Do lado do Benfica, os encarnados foram multados e repreendidos por terem provocado um atraso de seis minutos no início do clássico. As águias vão pagar 408 euros: "Apesar da insistência e de todas as diligências realizadas pela equipa de delegados para que tal não sucedesse, início do jogo teve um atraso de 6 (seis) minutos em relação à hora marcada, devido ao atraso da equipa do SL Benfica, SAD na comparência ao túnel, não tendo para o referido atraso apresentado qualquer justificação", pode ler-se.