Atraso frente ao Manchester City custa 40 mil euros ao F. C. Porto

O F. C. Porto foi multado em 40 mil euros pela UEFA, devido ao atraso no início ou reinício do jogo com o Manchester City (0-0), para a Liga dos Campeões de futebol, informou, esta terça-feira, a entidade, em comunicado.

O Comité de Disciplina da UEFA atribui a responsabilidade no atraso ao treinador dos dragões, Sérgio Conceição, sendo que o clube portista tem 90 dias para pagar a multa que lhe foi aplicada.

Esta partida, relativa à quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, disputou-se em 1 de dezembro, no Estádio do Dragão, e terminou com um nulo que permitiu ao F. C. Porto assegurar o apuramento para os oitavos de final