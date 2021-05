Atraso na inscrição deixa Cova da Piedade tremido na Liga 2

Rui Almeida Santos Hoje às 17:20 Facebook

SAD piedense acredita que tudo se resolverá com uma multa. Vilafranquense, que terminou o campeonato na 17.ª posição, está atento à situação. Decisão será conhecida a 18 de junho.

O Cova da Piedade alcançou a manutenção na Liga 2, mas ainda não é líquido que a vá disputar na próxima temporada. Um atraso de dois dias na submissão da inscrição da equipa na Liga da Clubes, confirmado por fonte da SAD à Agência Lusa, pode comprometer a vaga que a equipa garantiu em campo. O Vilafranquense, a primeira equipa abaixo da linha de água no final do campeonato, aguarda uma decisão por parte da Liga de Clubes com "serenidade".

Ainda de acordo com fonte da sociedade piedense, os ordenados estavam em dia na data-limite para a apresentação do processo de licenciamento, 15 de maio, um sábado, sendo que o mesmo terá dado entrada na Liga de Clubes apenas na segunda-feira seguinte.

Os responsáveis pela SAD do Cova da Piedade acreditam que tudo se resolverá com a aplicação de uma multa pelo atraso verificado, não ficando em causa a participação da equipa na próxima edição da Liga 2. No entanto, segundo avança o jornal O Jogo, a decisão será tomada pela Comissão de Auditoria, que é composta pela Direção da Liga, Federação Portuguesa de Futebol, Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e pelo Sindicato dos Jogadores.

A acompanhar a situação de forma "atenta e serena" está a SAD do Vilafranquense, que terminou a Liga 2 na 17.ª posição, em zona de despromoção à Liga 3. "Estamos atentos e cumprimos todos os pressupostos", garantiu Osvaldo Voges, líder da SAD que gere o futebol profissional do clube ribatejano, à Lusa. A decisão será conhecida a 18 de junho, quando forem divulgados, pela Liga de Clubes, os resultados dos processos de licenciamento.