"Atravesso-me pelo Rúben Amorim. Exigi que ele viesse para o Sporting"

Miguel Cal, ex-administrador da SAD do Sporting, utilizou as redes sociais para deixar elogios a Rúben Amorim. O ex-dirigente, entretanto substituído por André Bernardo, foi decisivo na contratação do atual técnico, que na altura ainda representava o Braga.

"Eu atravesso-me pelo Rúben Amorim. Aliás, exigi que ele viesse para o Sporting e não tenho nenhum pudor em admiti-lo publicamente", escreveu Miguel Cal no Twitter, em resposta a um artigo de opinião sobre o momento do clube.



O ex-administrador da SAD aproveitou o momento para deixar elogios ao técnico. "Não fazes ideia da diferença que um treinador assertivo e competente faz. Especialmente quando está totalmente alinhado com quem percebe de futebol na Academia. Não menosprezem, o futuro do Sporting depende muito dele", acrescentou Miguel Cal numa conversa com outros utilizadores da rede social.

"Todos partem igual, todos provam o seu valor durante a semana. Os melhores jogam. Ele é transparente. É por isso que os jogadores gostam dele, desde os titulares aos que ficam na bancada", sublinhou.