"Au revoir" europeu de dragão com a manta curta

Nuno A. Amaral, em Lyon Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Empate em França deixa os portistas fora dos quartos de final da Liga Europa. Conceição geriu a equipa e o Lyon foi mais forte, embora com suspense até ao fim.

Chegou ao fim a campanha europeia do F. C. Porto, versão 2021/22. O empate a um golo em Lyon não chegou para virar a desvantagem que os portistas traziam da primeira mão e é a equipa francesa que segue para os quartos de final. Conforme tinha antecipado, Sérgio Conceição geriu o esforço de vários jogadores, a pensar no dérbi de depois de amanhã com o Boavista, e a revolução que fez no onze azul e branco deixou claro que a Liga Europa não era, nem por sombras, uma prioridade. Para tornar a época triunfante, os dragões terão agora de vencer o campeonato nacional, podendo ainda juntar-lhe a Taça de Portugal.

Mal na liga francesa, o Lyon teve uma abordagem muito diferente à partida. A equipa de Peter Bosz, um especialista em eliminar o F. C. Porto nesta prova (já o tinha feito há dois anos, então ao serviço do Bayer Leverkusen), entrou a todo o vapor e aos 13 minutos já estava a ganhar, graças a um golo de Dembelé, que fugiu ao fora de jogo e a Mbemba para bater Diogo Costa.