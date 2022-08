Aubameyang agredido durante assalto à sua casa

JN Hoje às 09:21 Facebook

Pierre-Emerick Aubameyang, jogador do Barcelona, foi agredido durante um assalto à sua casa, esta madrugada. Os assaltantes levaram joias e um automóvel.

De acordo com o jornal espanhol "El País", por volta da 1 hora desta madrugada, Aubameyang foi surpreendido por um grupo de assaltantes, que invadiram o jardim de sua casa, munidos de armas e barras de ferro.

Os ladrões, que se supõem ser quatro, de acordo com as fontes polícias citadas pelo "El País", agrediram o jogador do Barcelona e ameaçaram a sua esposa, até que o casal lhes deu acesso ao cofre que se encontrava na habitação. Foram roubadas várias joias e um automóvel.

Após consumado o assalto, a esposa de Aubameyang alertou as autoridades, que investigam o caso.