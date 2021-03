Aubameyang chega atrasado para o dérbi com o Tottenham e é castigado

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado do Arsenal não alinhou de início, ao contrário do esperado, no jogo deste domingo, diante do Tottenham. O treinador dos "gunners" alega "problemas disciplinares".

Este domingo foi dia de jogo grande na Premier League, com o Arsenal a receber e a vencer (2-1) o Tottenham de José Mourinho. E ainda antes do apito inicial, o dérbi já causava surpresa já que Aubameyang, uma das referências dos "gunners", não ia ser titular.

O avançado, que já disputou 29 jogos esta época, foi para o banco por, segundo o jornal "The Athletic", ter chegado atrasado para o encontro. Mikel Arteta, treinador do Arsenal, não abriu muito o jogo mas confirmou que a decisão de não incluir Aubameyang do onze não foi por opção técnica mas sim por "questões disciplinares".

"Estava previsto ser titular, mas tivemos uma questão disciplinar. Temos uma linha definida e agora seguimos em frente. Vamos manter a questão a nível interno. Temos muito bons jogadores, que esperam uma oportunidade, e estou totalmente tranquilo", afirmou o técnico antes do apito inicial.