Os gaboneses Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina e Axel Meyé foram afastados do jogo contra o Gana, a contar para o Grupo C, devido a terem acusado problemas cardíacos, numa extensa bateria de exames promovida pela Confederação Africana de Futebol

Estes três jogadores estiveram recentemente infetados com covid-19 e as sequelas da doença poderão fazer com que falhem também o jogo com Marrocos, da terceira jornada.

No primeiro jogo da CAN, contra Comoros, o Gabão venceu por 1-0.