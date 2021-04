Aubameyang hospitalizado após contrair malária

JN Ontem às 21:56 Facebook

Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, tem estado internado num hospital, após ter contraído malária enquanto esteve ao serviço da seleção do Gabão, no mês passado, avançou o jogador nas redes sociais.

"Olá a todos. Obrigado pelas mensagens e telefonemas. Infelizmente, contraí malária enquanto estive no Gabão, ao serviço da seleção, há algumas semanas. Tenho passado os últimos dias no hospital, mas tenho melhorado dia após dia, graças aos excelentes médicos que detetaram e trataram o vírus tão rapidamente", escreveu Aubameyang, na rede social Instagram.

No mesmo texto, que surge acompanhado de uma fotografia sua no hospital, o avançado, de 31 anos, confessou que, nas últimas semanas, não se sentia nas melhores condições, mas assegurou que vai "voltar mais forte do que nunca, brevemente".

Aubameyang ficou esta quinta-feira de fora do jogo do Arsenal com o Slavia de Praga, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, depois de no domingo já ter falhado o duelo dos 'gunners' com o Sheffield United, para a Liga inglesa.

O internacional gabonês esteve ao serviço da seleção no final de março, participando no embate com a República Democrática do Congo, no qual marcou um dos golos da vitória por 3-0, que permitiu ao Gabão qualificar-se para a fase final da CAN2021.

Uma publicação partilhada por Aubameyang Pierre-Emerick (@auba)