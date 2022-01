Augsburg contrata jovem promessa

JN Hoje às 15:57 Facebook

O Augsburgo anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Ricardo Pepi, uma das jovens promessas da atualidade, que chega proveniente do Dallas, da MLS.

O Augsburg informou, através de comunicado, que Ricardo Pepi assinou um contrato válido até 30 de junho de 2026, com mais uma época de opção.

Aos 18 anos, Pepi, que foi contratado aos norte-americanos do Dallas (MLS), soma sete internacionalizações pela seleção norte-americana, às quais acrescentou três golos e outras tantas assistências.

"Estamos encantados por Ricardo ter decidido juntar-se ao FCA apesar do interesse de vários clubes de topo. Conseguimos fornecer-lhe um plano desportivo claro para o seu desenvolvimento futuro que o convenceu", lê-se no site do clube.