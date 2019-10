José Pedro Gomes Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Desportivo das Aves, Augusto Inácio, deixou este sábado o estádio do clube com escolta policial, depois de a equipa ter perdido com o Tondela, por 1-0, sofrendo a sexta derrota consecutiva no campeonato.

No final da conferência de imprensa final do encontro, e para não se deparar com algumas dezenas de adeptos que aguardavam pela equipa para transmitir o desagrado, o técnico evitou a habitual saída do estádio, e, atravessando o relvado, saiu por uma porta lateral.

Aí, e com vigilância e proteção de alguns "stewards" elementos da GNR, o técnico, carregando duas malas, entrou num veículo, embora ainda tenha ouvindo a contestação de alguns adeptos, que o seguiram.

Sem que se tenham registado incidentes, o treinador do emblema avense deixou o local com a escolta de um carro da GNR que o acompanhou até à saída da Vila.

O Desportivo das Aves continua no último lugar da Liga, tendo somado apenas três pontos em oito jogos.