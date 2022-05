Augusto Inácio: "Não sei o futuro do F. C. Porto sem o Sérgio Conceição"

Nuno A. Amaral Hoje às 00:23 Facebook

Antigo jogador e adjunto dos dragões salienta a importância do atual treinador portista.

O jantar comemorativo dos 35 anos da conquista em Viena contou com a presença de 13 campeões europeus de 1987, entre os quais Fernando Gomes, Paulo Futre, Juary, João Pinto, Eduardo Luís, Jaime Magalhães, Frasco, Semedo, Quim, Bandeirinha e Augusto Inácio, sendo que o antigo lateral-esquerdo não se furtou a comentar a atualidade portista, nomeadamente a questão da continuidade do treinador Sérgio Conceição ao leme da equipa azul e branca.

"Sei qual vai ser o futuro do Sérgio Conceição, agora o futuro do F. C. Porto sem o Sérgio Conceição já não sei", disse Inácio.

Sobre a conquista de 1987, com uma vitória por 2-1 sobre o Bayern Munique, conseguida com uma reviravolta assinada por Madjer e Juary, o ex-lateral recordou o jogo "épico".

"Foi uma jornada marcante para todos nós, para o clube e o futebol português. Em 1984, tínhamos perdido a final da Taça das Taças, mas a equipa já estava preparada para fazer figura na Europa. Aquele jogo foi épico".