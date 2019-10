Augusto Inácio põe lugar à disposição

José Pedro Gomes Hoje às 22:49 Facebook

Augusto Inácio está de saída do comando técnico do Desportivo das Aves. O treinador colocou o lugar à disposição depois da derrota (5-2) frente ao Farense, que ditou o adeus dos avenses à Taça de Portugal.

O treinador, que chegou ao Desportivo das Aves na época passada, deixou o lugar à disposição e vai, este domingo, reunir-se com a SAD. Os responsáveis dos avenses, sabe o JN, deverão aceitar o pedido e já têm, inclusive, um nome pensado para a sucessão de Inácio.

Depois da derrota deste sábado - a sétima seguida - frente ao Farense, em Faro, e que ditou o adeus do Desportivo das Aves à Taça de Portugal, o treinador afirmou que iria falar com a SAD e deixou alguns reparos ao plantel.

"A minha continuidade é uma coisa que é entre mim e a Direção. Vamos falar, não vou falar publicamente enquanto não falar com as pessoas. Assumo este momento do Aves e percebo a contestação dos adeptos. O Inácio nunca foi um problema para ninguém e não é agora que vai ser. Sei que os adeptos sofrem, mas não sofrem mais do que eu. Assumo as minhas culpas, mas o plantel tem que rever o foco e a concentração, já nem digo em cada jogo, mas em cada treino. A personalidade e a mentalidade não se compram. Ou o plantel trabalha muito isso, ou vai ter muitos problemas. Não pode ser sempre o treinador", disse.