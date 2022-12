Aumentos de 40% na fatura da luz exigem ao FC Foz mais resiliência

José Pedro Gomes Hoje às 09:29 Facebook

Clube portuense, que tem 360 atletas, já sentiu um incremento mensal de 1500 euros na fatura de eletricidade e gás e teme mais aumentos.

Quando ainda estava a sarar algumas feridas financeiras provocadas pela recente pandemia da covid-19, o FC Foz, histórico clube do Porto, tem agora de lidar com uma nova contrariedade de gestão, provocada pelo aumento dos custos da energia. Apesar de se orgulhar de ter uma situação económica "estável", este clube reconhece que será preciso um esforço suplementar para lidar com um incremento de 30 a 40% nas faturas da eletricidade e gás, o que representa, globalmente, um encargo extra de 1500 euros nas contas mensais.

"Temos de aplicar toda a nossa resiliência e gerir de forma ainda mais eficiente os nossos recursos. Somos um pequeno grande clube, não devemos dinheiro a ninguém e temos uma gestão financeira criteriosa. Será mais um desafio para lidar", começou por explicar ao JN, Eduardo Moreira, presidente do FC Foz.