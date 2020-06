Auriol Dongmo bate recorde nacional de lançamento do peso

JN Hoje às 21:37 Facebook

A sportinguista Auriol Dongmo foi esta quarta-feira a estrela do desafio "Guerra dos Sexos" do lançamento do peso, que decorreu em Leiria, ao bater por duas vezes o recorde de Portugal, ao atingir a marca de 19,27 metros, o melhor registo mundial do ano.

A lançadora abriu o concurso com 18,42 metros, aquém do recorde obtido há dias (18,82), melhorando para 18,90 ao segundo ensaio. Na ronda seguinte, a dos duelos, Eliana Bandeira (Benfica) fez dois lançamentos nulos, Auriol fez um nulo e garantiu a final com um ensaio a 17,90.

No outro duelo, Jessica Inchude (Sporting) passou à final com a marca de 15,97, enquanto Francislaine Serra chegava apenas aos 15,62, apesar de na ronda anterior ter atingido os 16,33.

Na final, Jessica Inchude ainda melhorou para 16,66 e 16,77 (a melhor marca pessoal), mas Auriol começou por fazer 18,86 metros e depois os 19,27 metros, estabelecendo um novo máximo nacional e a melhor marca mundial do ano.

"Estou muito feliz pelo recorde, especialmente por ter conseguido melhorar duas vezes em competição. Foi muito bom. Eu trabalho diariamente para ser cada vez melhor e foi o que conseguimos fazer hoje", disse-nos a atleta que apesar de tudo se mostra humilde. "Ter conseguido mais de 19 metros não é nada mais que a minha vontade de trabalhar e melhorar", afirmou Auriol Dongmo.

A prestação feminina foi a suficiente para vencer a "Guerra dos Sexos", pese a oposição masculina, que teve em Tsanko Arnaudov (Benfica) o melhor do dia, com a marca de 20,11 metros no último ensaio. Marco Fortes (Sporting), com 17,47 metros, e Daniel Santiago (J. Vidigalense), com 16,14 metros foram os outros elementos da equipa masculina.