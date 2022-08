Auriol Dongmo e Jessica Inchude na final do lançamento do peso

JN/Agências Hoje às 12:16 Facebook

As atletas portuguesas Auriol Dongmo e Jessica Inchude apuraram-se para a final do lançamento do peso feminino dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, que disputarão ainda esta segunda-feira.

Dongmo, grande favorita à conquista do título continental, fez valer o seu favoritismo e, com um primeiro lançamento de 19,32 metros, bem acima dos 18,60 para a qualificação direta, assegurou desde logo o apuramento e primeiro lugar da qualificação, prescindido dos dois lançamentos restantes.

Mais "apertada" foi a qualificação de Inchude, cujo segundo lançamento de 17,64 lhe conferiu o 11.º lugar, ficando assim integrada nas 12 apuradas para a final de hoje, que está agendada para as 19:38 horas (hora em Portugal continental).

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.