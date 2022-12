Auriol Dongmo e Pedro Pichardo eleitos atletas do ano para o CNID

JN/Agências Hoje às 15:54, atualizado às 17:06 Facebook

Auriol Dongmo (lançamento do peso) e Pedro Pichardo (triplo salto) foram eleitos atletas do ano para o CNID, Associação dos Jornalistas de Desporto.

A votação decorreu nos últimos sete dias, por um júri composto pelos órgãos sociais do CNID, outros jornalistas, dirigentes e ex-atletas.

O saltador Pedro Pichardo teve uma luta dura para vencer esta distinção, repetindo a proeza de 2021, tendo como principal concorrente o nadador Diogo Ribeiro, a quem ganhou por apenas quatro votos. Pichardo teve um belo ano, tendo sido campeão europeu e mundial (aqui em pista coberta).

Já nas senhoras, Auriol Dongmo teve um triunfo arrebatador, com um total de 64 votos, que equivalem ao dobro dos atribuídos à ciclista Maria Martins.

Dongmo foi campeã do mundo de pista coberta e vice-campeã da Europa no lançamento de peso. No primeiro caso lançou a 20,43 metros, registando a melhor marca do ano e também novo recorde nacional absoluto em Belgrado. Com 19,82 metros foi vice-campeã europeia em Munique, conseguindo assim um novo recorde nacional.