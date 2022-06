Auriol Dongmo iguala a sua melhor marca ao ar livre no lançamento do peso

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

A portuguesa Auriol Dongmo conseguiu, esta segunda-feira, a melhor marca pessoal ao ar livre, com 19,68 metros, terminando na segunda posição o lançamento do peso no meeting de Hengelo, nos Países Baixos.

Na primeira prova ao ar livre da temporada, a campeã do mundo em pista coberta ficou na segunda posição, atrás da norte-americana Chase Eally, que bateu o recorde pessoal com 19,98, com o pódio a ficar completo com a canadiana Sarah Mitton (19,24).

Auriol Dongmo continua a ter a melhor marca mundial do ano, com 20,43 metros, que lhe garantiu o título mundial em pista coberta, em Belgrado.

Evelise Veiga foi terceira no salto em comprimento, com 6,37 metros, numa prova ganha pela alemã Malaika Mihambo (6,65 metros), seguida da norte-americana Quanesha Burks (6,53).

No mesmo evento, o sueco Armand Duplantis, campeão olímpico e recordista mundial, estabeleceu a melhor marca mundial do ano no salto com vara, ao conseguir 6,01 metros, ainda longe do recorde mundial de 6,20.