Auriol Dongmo terceira no lançamento do peso em Oslo

JN/Agências Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A portuguesa Auriol Dongmo ficou, esta quinta-feira, em terceiro lugar na prova de lançamento do peso do meeting de Oslo da Liga Diamante, com uma marca de 19,43 metros, com Liliana Cá em quinto lugar no disco.

Para Dongmo, campeã mundial 'indoor' da disciplina, a melhor tentativa na capital da Noruega foi o sexto e último ensaio, já depois de um nulo, um lançamento abaixo dos 19 metros e outras três tentativas acima, mas abaixo dos 19,43.

O pódio da competição foi o mesmo do Mundial, mas com outras posições, uma vez que a segunda de Belgrado, a norte-americana Chase Ealey, venceu com recorde pessoal, 20,13 metros, e a holandesa Jessica Schilder bateu o recorde nacional dos Países Baixos para ficar em segundo, com 19,46.

No lançamento do disco, Liliana Cá voltou a ficar aquém do melhor registo de 2022 (62,47) e do recorde pessoal (66,40), ao lançar para 61,49 metros e a quinta posição no concurso.

Cá registou dois nulos e dois lançamentos bem abaixo dos 60 metros, acabando por ficar fora das três primeiras que puderam fazer uma sexta tentativa.

A bicampeã olímpica de 2012 e 2016, a croata Sandra Perkovic, impôs-se com um ensaio de 66,82 metros, à frente da atual campeã olímpica, a norte-americana Valarie Allman (65,91), segunda, e da alemã Kristin Pudenz (63,31), terceira.

A competição ficou ainda marcada pelas difíceis condições climatéricas, com chuva intermitente ao logo do evento, e por nova façanha do sueco Armand Duplantis, atual campeão olímpico e recordista mundial do salto com vara, ao melhorar a marca mundial do ano, agora cifrada nos 6,02 metros.

PUB

A caminho dos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, daqui a um mês, o sueco de 22 anos tentou, depois, os 6,10 metros, falhando a tentativa. Em Eugene, tentará o único grande título que lhe falta, o de campeão do mundo ao ar livre.