Aursnes coloca águia na rota dos 70 milhões

Médio norueguês torna-se o sétimo reforço às ordensde Roger Schmidt. Investimento da SAD já quase triplicou o da época passada.

Fredrik Aursnes foi oficializado, esta quarta-feira, como novo jogador dos encarnados, num investimento de 13 milhões de euros, que admite mais dois por objetivos. O norueguês torna-se no sétimo reforço do Benfica 2022/23, que já gastou cerca de 70 milhões de euros na remodelação do plantel às ordens de Roger Schmidt: David Neres (15,3), Enzo Fernandez (10), Aursnes (13), João Victor (8,5), Bah (8) e Musa (5). Esta importância fixa de 59,8 milhões pode crescer mais dez milhões de euros, devido às obrigações variáveis das operações do argentino (8 milhões) e do norueguês (2).

O montante global gasto esta época quase triplica o do esforço realizado nas compras da época passada - 25,5 milhões de euros -, sendo que as águias encaixaram cerca de 106 milhões de euros em vendas na atual temporada.

Weigl em andamento

A entrada do novo número "oito" decorre numa altura em que o clube trabalha no processo de uma possível saída de Julian Weigl. O Monchengladbach é a hipótese mais forte, numa transferência em que a SAD desejava recuperar parte dos 20 milhões de euros investidos, ainda que, muito provavelmente, o negócio deva passar, numa primeira fase, por um empréstimo com opção de compra. Uma via que ainda assim desonerava o clube do salário do alemão, de 2,5 milhões de euros.

Ontem, Aursnes assinou contrato por cinco épocas, com uma cláusula de 50 milhões de euros, tirou fotos com Rui Costa e admitiu sentir-se imensamente feliz. "Quando soube do interesse do Benfica não tive qualquer dúvida. É um clube com grande história e espero também que com um enorme futuro ", disse à BTV.

Aos 26 anos, o médio entra a pedido de Roger Schmidt, promete dar "sempre 100%" e já sentiu o ambiente "incrível" da Luz, no jogo com o Dínamo Kiev. O terceiro norueguês a assinar pelas águias - Rushfeldt (1999) e Karadas (2004) - vestirá a camisola oito, normalmente do médio mais ofensivo, mas tem um historial de alinhar mais recuado. "Joguei mais a seis no Feyenoord, mas posso fazer as duas posições. Sou um jogador de equilíbrios, gosto de assistir, mas também de atacar", salientou Aursnes.