Aursnes despede-se do Feyenoord para rumar à Luz

André Bucho Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do clube de Roterdão confirma a saída do norueguês. SAD paga 15 milhões de euros pelo médio.

Está muito próximo do fim um processo negocial que já se arrastava há algum tempo e com desfecho positivo para o Benfica: Frederik Aursnes, médio do Feyenoord, está em vias de assinar pelos encarnados a troco de 15 milhões de euros e assinar contrato por cinco épocas.

O treinador do clube neerlandês, Arne Slot, confirmou a saída do norueguês antes do encontro com o Waalwijk . "Parece que ontem [sábado] as coisas tiveram um avanço decisivo. O jogador treinou normalmente e fiz o plano de jogo a contar ele, mas esta é a situação neste momento. Vamos de ter encontrar um substituto para ele. Se vai fazer falta? Sim, claro. Todos os jogadores que saem por 15 milhões de euros ou mais não é por jogarem mal", declarou o técnico.