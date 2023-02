Aursnes e Rafael Leão nomeados para jogador da semana

Fredrik Aursnes e Rafael Leão estão entre os quatro nomeados para jogador da semana da Liga dos Campeões.

O médio do Benfica foi eleito o melhor em campo na vitória contra o Club Brugge, na Bélgica. Apesar da distinção, o norueguês acredita que a sua prestação no Jan Breydel nem foi das melhores da temporada. "Penso que não foi o meu melhor jogo", referiu, aos meios de comunicação da UEFA.



Tal como Aursnes, Rafael Leão foi considerado o melhor jogador em campo do AC Milan-Tottenham, tendo saído apenas nos descontos, e é candidato a jogador da semana.

Os dois têm ainda a concorrência de Kingsley Coman (Bayern Munique) e de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).