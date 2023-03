Aursnes: "Quero contribuir com mais golos" 

Aursnes, intocável de Schmidt, diverte-se a jogar na águia, onde deu passo em frente e deseja melhorar a finalização.

Imprescindível e escolha pessoal de Roger Schmidt, Fredrik Aursnes chegou às águias já com o comboio em andamento - final de agosto -, passou por um período de adaptação, mas rapidamente ganhou espaço no onze titular e tornou-se um dos intocáveis do técnico alemão, que lhe confere várias posições no meio-campo e no ataque.

Aos 27 anos, o internacional norueguês soma 31 jogos, 24 deles a titular, nos encarnados. E apesar de ter uma influência de peso na criação dos lances ofensivos, ainda tem apenas um golo e uma assistência.