Ausência de Faggioli deixa Merli sem concorrência na Falperra

A ausência do italiano Simone ​​​​​​​Faggioli, recordista de vitórias na Rampa Internacional da Falperra, deixará o seu compatriota Christian Merli sem concorrência direta, no próximo fim de semana, na principal prova do automobilismo português de montanha, que é dos melhores traçados da Europa.

Simone Faggioli, segundo apurou o JN, optou esta temporada por não disputar nenhuma prova do Campeonato Europeu de Montanha e que de a Rampa Internacional da Falperra é a segunda jornada, concentrando-se no campeonato italiano e numa prova extra que é a clássica subida de Trento, constituindo a grande ausência da prova, em Braga, organizada pelo Clube Automóvel do Minho, decorridos agora 95 anos depois da sua primeira edição.

Mas os amantes da modalidade terão Christian Merli na sua melhor forma, sendo ele o detentor do recorde do tempo mínimo de subida dos 5.200 metros da Rampa Internacional da Falperra, mais concretamente 1m46.944, numas corridas em que a média de velocidade chega a mais de 170 quilómetros horários.

Christian Merli tem, no entanto, de estar particularmente atento ao seu compatriota Fausto Bormolini, que já venceu a Rampa Internacional da Falperra, em 2011, mas também a um dos pilotos mais ousados, o francês Sébastien Petit, este já em crescendo, de ano para ano.

Entre os portugueses, José Correia apresenta-se como favorito, dadas as vitórias que obteve já nas últimas provas do campeonato português de montanha, sempre seguido de muito perto por Hélder Silva, sendo Gabriela Correia a única portuguesa a competir e na prova onde aos 16 anos se estreou, havendo outra piloto, a checoslovaca Anna Ambruz.