Ausência de Otávio abre mais um desafio ao F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio portista vai falhar o 12.º jogo desta época, diante do Casa Pia, devido a castigo

O quinto cartão amarelo de Otávio no campeonato, visto na deslocação do F. C. Porto a Arouca, afasta-o do embate de domingo com o Casa Pia e volta a testar a capacidade da equipa portista para suprir a ausência de um jogador muito influente na manobra coletiva, que fez 41 dos 52 jogos já realizados pelos dragões em 2022/23, com cinco golos marcados e 12 assistências.

Na presente época, esta, por isso, será a 12.ª partida em que os azuis e brancos não podem contar com o internacional português, devido a castigos ou lesões, mas Sérgio Conceição tem conseguido encontrar forma de resolver quase sempre o problema, com oito vitórias e três empates nos jogos em que o médio não alinhou.