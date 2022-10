Ausência de Pepe é dor de cabeça para o F. C. Porto frente ao Bayer

Nuno A. Amaral, em Leverkusen Hoje às 11:47 Facebook

Onze provável dos dragões para o duelo desta quarta-feira em Leverkusen só tem três jogadores com mais de 15 jogos na Champions: Otávio, Wendell e Uribe.

Sérgio Conceição abordou o tema na antevisão do jogo do F. C. Porto em Leverkusen, dizendo que a equipa portista não possui muitos jogadores com experiência na Champions. Ora, sem o lesionado Pepe, que conta 112 jogos na mais importante competição da UEFA, terá mesmo de ser à base de outras características que os dragões irão tentar vencer na Alemanha.

No onze provável para este embate, os jogadores do F. C. Porto somam 134 partidas na Liga dos Campeões: Diogo Costa (9), João Mário (9), Fábio Cardoso (2), David Carmo (3), Wendell (26), Uribe (16), Eustaquio (3), Otávio (34), Pepê (6), Taremi (14) e Evanilson (12). O total de jogos poderá ainda baixar, se, por exemplo, o técnico portista apostar noutros jogadores para as laterais, como Rodrigo Conceição (ainda por estrear na Champions) ou Zaidu (19 jogos).

Por comparação, na último jogo da época passada nesta prova, diante do Atlético de Madrid, no Dragão, o F. C. Porto apresentou um onze bastante mais experiente, que somava 232 jogos na Liga dos Campeões. Nesse encontro, Pepe alinhou, tal como Mbemba e Luis Díaz, outros jogadores com mais rodagem na competição do que os do plantel atual.

A zona do terreno em que a falta de experiência portista se poderá notar mais em Leverkusen é mesmo o centro da defesa, já que Fábio Cardoso e David Carmo, os prováveis titulares, têm um total de cinco jogos na Champions (Cardoso fez dois na época passada e Carmo soma três na temporada em curso, depois de ter sido contratado no verão passado ao Braga).