Ausência de Taremi na seleção discutida no parlamento do Irão

A exclusão de Taremi da seleção do Irão continua a dar que falar no país e, este sábado, um deputado garantiu que vai levar a polémica ao parlamento.

A polémica continua. Depois de um desentendimento com o selecionador, Taremi deixou de ser convocado para disputar os encontros da seleção do Irão e, desta vez, falhou os jogos com o Líbano e Síria. O treinador croata, Dragan Skocic, tem sido muito criticado e o assunto vai mesmo ser discutido em parlamento.

Um deputado, pertencente ao círculo de Bushehr, cidade-natal de Taremi, não escondeu o descontentamento com a polémica, pedindo apoio da Federação do país. "Deve voltar à seleção quanto antes, por ser uma das maiores figuras do país e do futebol asiático", referiu Abdolkarim Jamiri ao portal "Iranintl.com", prometendo intervir no Parlamento, na segunda-feira: "Todos sentiram o vazio de não estar Taremi em campo. Apoiamos o atleta e esperamos que os problemas sejam resolvidos em breve".

O avançado portista foi afastado da seleção depois de não ter concordado com uma opinião do selecionador. Taremi respondeu nas redes sociais a uma crítica de Dragan Skocic, que tinha afirmado que os jogadores iranianos eram bons tecnicamente e fortes fisicamente, mas ainda limitados a nível tático, garantindo que os problemas na seleção eram outros. A partir de então, nunca mais foi chamado.

Ali Daei sai em defesa de Taremi

Ainda esta semana, o adjunto Karim Bagehri garantiu que o avançado portista ignorou os telefonemas que lhe fez para esquecer o assunto mas Taremi, numa mensagem enviada ao apresentador do programa "Football Bartar", vincou que tudo não passava de um mal-entendido e que estava sempre pronto para representar a seleção.

Quem também não ficou indiferente à polémica foi Ali Daei, o nome mais famoso da história do futebol do irão, que defendeu o avançado dos azuis e brancos.

"Se não fossem jogadores como Taremi, Skocic não teria alcançado este sucesso. Temos de reconhecer o valor dos grandes jogadores e as críticas do selecionador são inaceitáveis. O Taremi falou em defesa do futebol iraniano e tinha o direito de falar. Ele adora a seleção, quer ajudar e tem a experiência de disputar o Mundial", disse em entrevista à agência "Tasnim News".