Ausência de Thomas confirmada na Volta ao Algarve, Démare é a grande novidade nos inscritos

O britânico Geraint Thomas é a principal baixa entre os ciclistas anunciados para a Volta ao Algarve, segundo a lista de pré-inscritos atualizada a 72 horas do arranque da 49.ª edição, na qual Arnaud Démare é a grande novidade.

A última atualização do elenco de pré-inscritos para a "Algarvia" confirmou a ausência do galês, vencedor do Tour2018, vice-campeão do Tour2019 e terceiro classificado da última edição da prova francesa.

A presença do ciclista da INEOS, de 36 anos, na Volta ao Algarve, que conquistou em 2015 e 2016, tornou-se uma improbabilidade após Thomas ter passado as últimas semanas a treinar, primeiro, na Nova Zelândia e, depois, na Califórnia, nos Estados Unidos.

No entanto, a lista dos pré-inscritos hoje revelada também tem boas surpresas, como a inclusão de Arnaud Démare entre os sete ciclistas da Groupama-FDJ.

Além do sprinter francês, vencedor da classificação por pontos no Giro2020, de oito etapas na "corsa rosa", duas no Tour e da Milão-Sanremo de 2016, também Bauke Mollema virá à Volta ao Algarve, depois de ser acrescentado à lista da Trek-Segafredo.

O experiente neerlandês de 36 anos, terceiro na Vuelta2011 e antigo candidato aos pódios das grandes Voltas, regressa à 'Algarvia' após ter sido oitavo classificado na sua última participação, em 2020.

A 49.ª Volta ao Algarve decorre entre quarta-feira e domingo, arrancando em Portimão e terminando com um contrarrelógio nas ruas de Lagoa.