Austrália pula para os oitavos de final do Mundial

Socceroos venceram a Dinamarca com um golo solitário de Leckie e acompanham França na próxima fase da competição.

A Austrália carimbou esta quarta-feira o passaporte para os oitavos de final de Mundial do Catar depois de bater a Dinamarca, por 1-0, numa partida onde o empate até servia as pretensões do conjunto da Oceania, mas em que Leckie, avançado que joga no Melbourne City, retirou qualquer dúvida e apontou o tento decisivo.

Os Socceroos, que apenas pela segunda vez na sua história conseguiram o apuramento para os oitavos de final de um Campeonato do Mundo, a última tinha acontecido em 2006, foram globalmente superiores a uma Dinamarca, que sabia que tinha de vencer para seguir em frente na competição, mas nunca conseguiu destacar-se.

PUB

Os australianos capitalizaram o ascendente com a vantagem conseguida, já na segunda parte, numa rápida jogada de contra-ataque, com uma finalização irrepreensível de Leckie, avançado de 31 anos, com experiência no futebol europeu.

Só quando se viu em desvantagem, a Dinamarca despertou, verdadeiramente, para o desafio, mas apesar de uma reação mais intensa na parte final da partida, raramente teve lucidez na definição final, acabando eliminada da prova nesta fase de grupos, pela segunda no seu historial de participações.

Apesar da derrota da França, no outro jogo deste grupo G, frente à Tunísia, a Austrália classifica-se na segunda posição da poule, com os mesmos seis pontos dos gauleses, que terminam em primeiro lugar, devido à vantagem de golo.