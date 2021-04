JN Hoje às 19:39 Facebook

As águias vão batendo os açorianos, graças a uma infelicidade de Carlos Júnior, que marcou na própria baliza, perto da meia hora de jogo.

O Benfica está a vencer o Santa Clara, no intervalo do jogo da 29.ª jornada da Liga, a decorrer esta segunda-feira. Carlos Júnior, na própria baliza, é o autor do golo que vai dando vantagem à equipa de Jorge Jesus, após uma primeira parte equilibrada.

As águias adiantaram-se no marcador perto da meia hora de jogo e com este resultado ganham vantagem sobre o Braga na luta pelo terceiro lugar, mas os açorianos têm ameaçado a baliza de Helton Leite.