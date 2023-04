Autocarro com adeptos do Leixões apedrejado em Alvalade

JN Hoje às 18:49 Facebook

O autocarro que transportava cerca de meia centena de adeptos do Leixões até Alvalade, onde o clube de Matosinhos e Sporting se vão defrontar em jogo do play-off do campeonato nacional feminino de voleibol, foi apedrejado.

A viatura, que além de adeptos transportava familiares das jogadoras, sofreu danos materiais. A polícia está a tentar identificar os autores do apedrejamento.

O Sporting está na frente desta meia-final, por 2-1, e pode garantir o apuramento para a final já este sábado, se vencer o Leixões em jogo que teve início às 18 horas.