O autocarro do Lyon foi, este domingo, vandalizado durante a viagem para o estádio do Marselha. O jogo, marcado para as 20 horas, corre o risco de não se realizar.

"Fomos apanhados numa emboscada. Se continuar assim, não vamos jogar", disse Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, à descida do autocarro.

Segundo o jornal francês L'Équipe, três janelas foram partidas, uma delas junto ao lugar onde o português Anthony Lopes se costuma sentar.