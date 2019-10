LPC Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O autocarro da equipa de futebol do Rebordosa foi apedrejado e ficou com três vidros partidos, sábado à noite, à saída do estádio do Aliados de Lordelo, em Paredes. O jogo da Divisão de Elite da AF Porto terminou empatado 2-2.

O jogo entre as duas equipas do concelho de Paredes tinha corrido de forma pacífica, mas a saída do autocarro do Rebordosa do campo do Lordelo ficou marcada por um episódio de violência. Munidos de pedras, "elementos supostamente ligados à claque do Aliados", segundo conta ao JN o presidente do Rebordosa, Joaquim Barbosa, atingiram o autocarro da equipa com várias pedras à saída do portão do estádio, deixando três vidros laterais do veiculo partidos. Ninguém ficou ferido no incidente.

"Felizmente, foi só um susto, que não foi pouco, visto os vidros terem partido para cima dos jogadores", refere Joaquim Barbosa sobre o momento que aconteceu já depois de os elementos da GNR que fizeram a segurança do jogo terem abandonado o recinto. O responsável pelo clube salienta que o diretor desportivo e o roupeiro do Aliados ainda tentaram acalmar os ânimos do pequeno grupo de adeptos que se encontrava no exterior do estádio, mas que os seus esforços foram infrutíferos. "Aquilo começou a piorar, tentaram sair e foram apedrejados".

Joaquim Barbosa ainda tentou chamar a GNR, mas como não foi possível a deslocação dos militares até ao local, o autocarro desviou o seu caminho e foi até ao posto de Lordelo, onde foi feita a participação. "Tiraram fotos, entregamos vídeos e eles fizeram o que podiam", explica o presidente do clube, afirmando que alguns dos jogadores terão reconhecido os elementos que atacaram o autocarro.