Autocarro para a festa do título já estará em Alvalade

O Sporting está muito perto de se sagrar campeão nacional e, por isso, os preparativos para a festa já estão em andamento.

A dois pontos de se sagrar campeão nacional 19 anos depois, o Sporting já prepara os festejos do título. A equipa de Alvalade até se pode sagrar na segunda-feira no sofá, caso o F. C. Porto perca diante do Farense, ou na terça-feira caso vença o Boavista.

Nas redes sociais, há um vídeo do autocarro panorâmico que deverá circular pelas ruas de Lisboa na noite em que os verdes e brancos se sagrem campeões nacionais e a viatura já está em Alvalade.

O Sporting recebe, na terça-feira, o Boavista na 32.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.