Autocarro que vai levar campeões à baixa em exposição junto ao Dragão

O F. C. Porto partilhou, esta quinta-feira, um vídeo do autocarro que vai transportar os novos campeões nacionais de futebol até à baixa da cidade Invicta nos festejos do título com os adeptos azuis e brancos marcados para este sábado.

"O campeão vai aos Aliados com estilo", escreveram os dragões na publicação nas redes sociais, convidando os adeptos a irem ao Estádio do Dragão esta quinta e sexta-feira até às 21 horas, para assistirem à decoração do "Campeão do Trio Elétrico", na Praça do Dragão.

Enquanto veem o autocarro ser revestido com as cores do título, os fãs portistas podem também comer, beber, ouvir música ou comprar "merchandising" do clube nas rulotes instaladas no mesmo espaço.

O F. C. Porto recebe este sábado, pelas 18 horas, o Vizela, no 34.ª e derradeiro encontro da Liga Portugal, seguindo-se depois os festejos do título, conquistado no passado sábado na Luz, com a entrega do respetivo troféu de campeão. Depois, os jogadores deslocam-se, em cima do autocarro descapotável até à Avenida dos Aliados para celebrarem com os adeptos e serem recebidos na Câmara Municipal do Porto.