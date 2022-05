F. C. Porto vence Estoril no jogo da festa do campeonato

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o Estoril, no Estádio do Dragão, na 34.ª jornada da Liga. Joãozinho, na própria baliza, e Fernando Andrade marcaram os golos. Equipa azul e branca estabeleceu um novo recorde de pontos e vai agora ser recebida na câmara.

Os azuis e brancos, que contaram com Cláudio Ramos na baliza, inauguraram o marcador na segunda parte, aos 48 minutos. Zaidu cruzou e Joãozinho, ao tentar o corte para impedir o golo de Evanilson, marcou na própria baliza.

Ao minuto 88, os dragões fecharam a contagem por Fernando Andrade. O avançado brasileiro saltou do banco de suplentes e precisou apenas de três minutos para marcar, depois de um cruzamento de Fábio Vieira. Na hora do festejo, Fernando Andrade não conseguiu segurar as lágrimas.

Com este triunfo, a equipa de Sérgio Conceição somou 91 pontos, estabelecendo o novo máximo de pontos na Liga, mais três do que os alcançados pelo F. C. Porto, em 2017/18, e pelo Benfica, em 2015/16.

Veja os o golos: