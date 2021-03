Autogolo dá vitória ao Tottenham frente ao Fulham

JN Hoje às 20:39 Facebook

Um golo de anglo-nigeriano Tosin Adarabioyo na própria baliza garantiu esta quinta-feira a vitória do Tottenham no terreno do Fulham, em jogo antecipado da 33.ª jornada da Liga Inglesa.

O único tento da partida foi apontado aos 19 minutos.

Com este desfecho, a equipa comandada pelo português José Mourinho somou a terceira vitória consecutiva e está na oitava posição, a 23 pontos do líder Manchester City e a quatro dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

O Fulham, que jogou de início o português Ivan cavaleiro, mas foi substituído aos 71 minutos, ocupa a 18.ª posição, estando em zona de descida.

Também esta quinta-feira, mas numa antecipação da 29.ª jornada, o Everton, quarto classificado, com o português André Gomes a titular, foi ao recinto do penúltimo, o West Bromwich, ganhar por 1-0, com golo de Richarlison