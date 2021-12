Hat-trick de Paulinho na reviravolta leonina

JN Hoje às 21:52 Facebook

O avançado português Paulinho esteve de pé quente, esta quarta-feira, em Alvalade ao fazer um hat-trick que deu o triunfo ao Sporting sobre o Portimonense, para 3-2, em jogo da 16.ª jornada, que permite ao leão passar o ano no comando da Liga Portugal.

Os leões deram o primeiro sinal de perigo, mas foram os algarvios a colocarem-se a vencer num lance infeliz do lateral leonino. Aos 21 minutos, Fali Candé fugiu pela esquerda, colocou a bola em zona central, com Matheus Reis a cortar mal para a própria baliza.

Veja o autogolo de Matheus Reis (0-1):

Após o tento, os leões foram atrás do prejuízo, tiveram situações para marcar, mas até ao intervalo o resultado não sofreu mais alterações.

No segundo tempo, a formação leonina veio determinada a dar a volta ao jogo, esteve perto várias vezes. Aos 58 minutos, Pedro Sá foi expulso ao ver o segundo cartão amarelo e a tarefa dos locais ficou mais facilitada.

Aos 65 minutos, a pressão caseira deu frutos, com Paulinho a apontar o golo do empate, num cabeceamento certeiro após cruzamento de Nuno Santos.

Veja o golo de Paulinho (1-1):

Galvanizados pela igualdade, os pupilos de Ruben Amorim aceleraram no ataque e aos 77 minutos, viram Paulinho protagonizar a reviravolta. Cruzamento de Nuno Santos da esquerda, Pedro Gonçalves remata contra um adversário e a bola ficou para avançado encostar junto à baliza.

Veja o golo de Paulinho (2-1):

Hat-trick do avançado Paulinho esta noite frente ao Portimonense, aos 83 minutos. Pedro Gonçalves rematou para defesa incompleta de Samuel, recuperou a bola, cruzou para trás e o ponta-de-lança atirou certeiro para o fundo das redes. Estava feito o 3-1 em Alvalade.

Veja o golo de Paulinho (3-1):

Já nos descontos, golaço de Lucas, num remate meio acrobático, a reduzir para 3-2.

Veja o golo de Lucas (3-2):

Com este triunfo, o Sporting passa o ano na liderança da Liga, restando saber se o fará sozinho ou se terá a companhia do F. C. Porto, que joga esta quinta-feira (21 horas) com o Benfica.