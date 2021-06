Portugal vence Espanha e apura-se para a final do Europeu de sub-21

JN Hoje às 18:53 Facebook

O sonho europeu da seleção nacional de sub-21 continua vivo, depois de se ter apurado esta quinta-feira para a final do Campeonato da Europa, ao vencer a Espanha, por 1-0, em Maribor, na Eslovénia, com um autogolo de Cuenca aos 80 minutos.

A primeira parte foi bastante equilibrada, com as quinas a conseguirem ter algumas situações de perigo junto à área adversária, embora os remates tenham saído ao lado ou travados pelo guarda-redes Álvaro Fernández.

Os espanhóis também criaram uma ou outra situação, mas a defesa portuguesa conseguiu aliviar a pressão. Face ao que se passou e ao que produziram as duas seleções, até ao intervalo, a igualdade acabava por ser justa.

Após o descanso, a Espanha reentrou melhor na partida, assumiu o controlo e causou sérias dificuldades às quinas, criando várias oportunidades para abrir o ativo, uma delas travada pelo poste da baliza à guarda de Diogo Costa.

Para Portugal foram cerca de 30 minutos de grande sufoco, ao ver-se completamente pressionado pelo ataque do país vizinho, sem conseguir sair sequer do seu meio-campo.

Mas a 10 minutos do fim, a seleção lusa respirou de alívio ao abrir o ativo. O médio Vitinha, no centro do terreno, serviu Fábio Vieira na direita, que correu para a área e cruzou, com o defesa central Jorge Cuenca a tentar desviar, mas a meter a bola na própria baliza, pressionado por Tiago Tomás na esquerda.

Portugal está, assim, pela terceira vez na final da competição e vai medir forças, no domingo, pelas 20 horas, em Ljubljana (Eslovénia), com o vencedor do Holanda-Alemanha (esta quinta-feira, às 20 horas), em busca do primeiro título do escalão, depois das derrotas em 1994 e 2015.