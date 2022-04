Autogolo impede vitória de Mourinho em Inglaterra

Susana Silva Ontem às 23:05 Facebook

A AS Roma, orientada pelo português José Mourinho, foi esta quinta-feira à noite empatar a uma bola com o Leicester, em jogo da primeira mão da Liga Conferência Europa, com um autogolo, depois de ter estado a vencer desde os 15 minutos.

A noite não acabou da melhor maneira para o técnico luso, que viu a equipa a entrar bem e adiantar-se cedo no marcador pelo médio Lorenzo Pellegrini (15 minutos), contudo o defesa Gianluca Mancini complicou a vida da equipa ao marcar na própria baliza, ao minuto 67, no seguimento de um cruzamento de Harvey Barnes.

Ao longo da partida foram os ingleses, que tiveram Ricardo Pereira a titular, a criar mais perigo, e estiveram muito perto de dar a volta pelo nigeriano Kelechi Iheanacho, aos 78, mas o internacional luso Rui Patrício travou o remate com uma grande defesa.

Pouco depois foi a vez de outro lusitano, Sérgio Oliveira, que entrou aos 69 minutos, ver o guarda-redes dinamarquês Schmeichel travar o golo.

Já nos Países Baixos, o Feyenoord sofreu para vencer os franceses do Marselha, por 3-2. O encontro até começou bem para os da casa, que aos 20 minutos venciam por 2-0, com golos do avançado nigeriano Cyriel Dessers (18) e do extremo colombiano Luis Sinisterra (20), contudo, ainda antes do intervalo o senegalês Bamba Dieng (28) e o brasileiro Gerson empataram o encontro a duas bolas.

Logo no recomeço da partida, Desser bisou, com os holandeses a conseguirem segurar a magra vantagem até ao final.

Os jogos da segunda mão estão marcados para a próxima quinta-feira, dia 5 de maio.