Autogolo trama Académica em novo dia para esquecer

Depois do surto de covid, Briosa perde com Rio Ave à custa de um golo na própria baliza perto do fim

Dificilmente a Académica podia ter dias piores que os mais recentes. Depois do adiamento de dois jogos devido a vários casos de covid no plantel, realizou ontem um dos desafios em atraso e perdeu, frente ao Rio Ave, com o golo decisivo a ser marcado na própria baliza, já na parte final. O resultado acaba por ser justo, premiando o domínio vila-condense.

O Rio Ave teve o sinal mais ao longo da primeira parte, mas sem criar grandes ocasiões, enquanto a Briosa, das poucas vezes que chegou à baliza, criou perigo, por Fatai e Toro. O golo surgiu através de um momento de inspiração de Pedro Mendes, que disparou de longe (e com pouco ângulo) à barra e, na recarga, Aziz só teve de encostar para a baliza.