Autoridades de saúde impedem sócios convidados pelo Vitória de ver jogos na tribuna

As autoridades de saúde emitiram um "parecer desfavorável" à presença de sócios convidados em cada jogo caseiro do Vitória de Guimarães para a Liga, informou esta sexta-feira a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).

O clube vimaranense anunciou, na quarta-feira, que ia sortear 40 sócios para assistirem aos jogos na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a partir da terceira jornada, frente ao Paços de Ferreira, a 2 de outubro, após rejeitada a iniciativa para o jogo desta sexta-feira com o Belenenses SAD, mas a ARS Norte emitiu um comunicado sobre a situação, limitando-se a dizer que "não é permitida a presença de público" nos estádios.

"Torna-se necessário clarificar que, em concordância com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro de 2020, e as orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde (DGS), as Autoridades de Saúde de nível nacional, regional e local comunicaram o seu parecer desfavorável, não permitindo a presença de público", lê-se no comunicado.

Essa resolução indica, no artigo 22.º, que "a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, incluindo a I Liga de futebol profissional, pode ser realizada sem público, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS".

O clube minhoto adiantou, na quarta-feira, que a ARS Norte rejeitou a iniciativa para o duelo com o Belenenses SAD, da primeira jornada da Liga, "face ao atual cenário epidemiológico na cidade de Guimarães".

A presidente da Direção-Geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, adiantou, na segunda-feira, que Guimarães é um dos concelhos com "maior incidência" de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes, juntando-se ao concelho de Vila Nova de Gaia e à região de Lisboa e Vale do Tejo como uma das "zonas mais críticas" do país.