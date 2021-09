Brasil - Argentina suspenso, 4 jogadores violaram isolamento

JN Hoje às 20:44, atualizado às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) entraram no relvado do Arena Neo Química, em São Paulo, e interromperam o jogo entre Brasil e Argentina.

Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, três dos quatro jogadores argentinos que foram colocados em quarentena e a aguardar a deportação do Brasil devido a questões sanitárias no âmbito da pandemia de covid-19, estavam entre os 11 eleitos por Lionel Scaloni para o superclássico com o Brasil. Emiliano Buendía é o outro jogador envolvido na polémica.

Antonio Barra Torres, diretor da Anvisa, explicou à "TV Globo" o motivo que levou à interrupção do jogo, de qualificação para o Mundial2022 de futebol.



"São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido. Foi constatado, entre ontem de noite e hoje. Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Eles se deslocam até o estádio, entram em campo, há uma sequência de descumprimentos", explicou o diretor da Anvisa.

O encontro foi interrompido aos cinco minutos. Toda a equipa da Argentina regressou ao balneário, enquanto a confederação responsável pela partida, a CONMEBOL, retirou a equipa de arbitragem do relvado.

Entretanto, a seleção Argentina abandonou o estádio, com a congénere brasileira a aproveitar para realizar uma peladinha. "Vamos treinar!", disse o jogador Neymar para os restantes companheiros de equipa após a reunião com Tite junto às linhas laterais do relvado.



"Isto deixa-me muito triste, não procuro culpados. Não era o momento. Isto devia ter sido uma festa para todos, para desfrutarmos e acabou nisto... Em nenhum momento nos avisaram que não podiam jogar o encontro. O delegado da CONMEBOL disse-me para irmos para o balneário e foi isso que fiz. Queríamos jogar, tal como os brasileiros", disse Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, em declarações à "TyC Sports".

Em publicação nas redes sociais da CONMEBOL, o organismo que tutela o futebol sul-americano​​​​​​​ esclareceu que o árbitro e delegado do Brasil-Argentina vão enviar relatório à Comissão Disciplinar da FIFA. "O árbitro e o delegado de jogo irão enviar um relatório ao Comité Disciplina da FIFA, que determinará as etapas a serem seguidas. Esses procedimentos obedecem estritamente aos regulamentos atuais. As eliminatórias do Mundial são uma competição da FIFA. Todas as decisões relativas à sua organização e desenvolvimento são da competência exclusiva daquela instituição".