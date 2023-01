Avançado a chegar ao Dragão e mais um reforço certo no Chelsea

Rui Almeida Santos Hoje às 13:35 Facebook

Luan Brito muda-se para o F. C. Porto até 2024, por empréstimo do Fluminense. Lá por fora, o Chelsea assegurou a contratação do internacional Christopher Nkunku para a próxima época.

F. C. Porto: Luan Brito vai reforçar os dragões. As negociações com o Fluminense redundaram num acordo de empréstimo, válido por uma época e meia, com uma cláusula de compra que pode chegar aos 4,5 milhões de euros. O jovem avançado, de 20 anos, deverá ser integrado, inicialmente, na equipa B portista.

Benfica: No Brasil garantem que as "águias" estão interessadas em Hugo Souza, guarda-redes do Flamengo, que no ano passado disputou 31 jogos pelo "Mengão". Apontado recentemente ao Vissel Kobe, do Japão, o guardião, de 23 anos, terá declinado essa possibilidade, podendo estar mais recetivo a uma mudança para Portugal.

Liga 3: A União de Leiria anunciou a contratação do defesa central Bura, de 34 anos, que na última época atuou pelo Mafra, na Liga 2. O vínculo é válido por uma época e meia. Em sentido posto, o avançado Victor Ribeiro rescindiu com os leirienses e regressou ao Brasil.

Arsenal: Isolados no comando da Liga inglesa, com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado Manchester City, os "gunners" procuram satisfazer as pretensões do seu treinador, Mikel Arteta, que pediu reforços neste mês de janeiro. Gorada a possibilidade Mudryk, que se transferiu do Shakhtar para o Chelsea, o Arsenal aponta baterias ao médio Declan Rice (West Ham) e ao avançado Dusan Vlahovic (Juventus).

Chelsea: O negócio já tinha sido anunciado no último verão, ainda que de forma oficiosa, e é agora confirmado por Max Eberl, diretor do Leipzig. O avançado internacional francês Christopher Nkunku vai reforçar os "blues" na próxima temporada. "Todos os sinais apontam nesse sentido", disse o dirigente.

Tottenham: Leandro Trossard pode mudar-se para os "spurs" durante o presente mês de janeiro, mas o Brighton, detentor do passe do internacional belga, já fez saber aos londrinos que não se encontra em saldos. Trossard vem treinando sozinho, depois de ter abandonado um apronto antes do jogo para a Taça de Inglaterra com o Middlesbrough, e tem contrato até 2024.

Girona: Confirmam-se os rumores que davam conta da mudança de Viktor Tsygankov para o clube espanhol. O internacional ucraniano, que também foi colocado no radar do F. C. Porto, terminava contrato com o Dínamo de Kiev em junho, mas saiu meio ano mais cedo, após acordo entre os dois clubes.

Borussia Dortmund: Figura principal de um enredo que engloba tubarões como o Real Madrid e o Liverpool, entre muitos outros, Jude Bellingham deverá terminar a época em Dortmund. Essa é, pelo menos, a intenção do clube alemão, que segue a nove pontos do líder da Bundesliga, Bayern Munique, e está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Chelsea.