Avançado associado ao F.C. Porto e Harry Kane de saída do Tottenham

Em dia de vários rumores, um dos melhores avançados dos Jogos Olímpicos está a ser associado ao F.C. Porto e Harry Kane poderá ter dado um passo em frente na saída do Tottenham.

F.C. Porto: ​​​​​​​Alexis Vega está a ser uma das figuras do México nos Jogos Olímpicos. O avançado de 23 anos já marcou dois golos e fez duas assistências e está a ser associado aos dragões, segundo avança o site mexicano SoyFutbol. Vega pertence ao Chivas e está avaliado em 5 milhões de euros.

Harry Kane: O avançado inglês deu mais um passo para alimentar os rumores da sua saída do Tottenham. Estava previsto que regressasse ao trabalho esta segunda-feira, no entanto, segundo informou a Sky Sports, Kane não esteve presente no treino da equipa. Jornalistas do meio de comunicação informaram que não foi devido à possível realização de um teste de covid-19, mas sim por decisão própria. O avançado já tinha demonstrado vontade em sair do Tottenham em maio e o Manchester City foi o principal interessado na sua contratação, tendo apresentado uma proposta de 116 milhões de euros, que foi recusada.

Vitória SC: Óscar Estupiñan está de saída de Guimarães após três temporadas ligado ao clube. Segundo informa o site turco "Cumhuriyet", o Kayserispor chegou a acordo com a equipa portuguesa para a transferência do avançado, que deverá chegar ao país esta semana para realizar os exames médicos e assinar contrato.

Saúl Ñiguez: O médio deverá estar mesmo de saída do Atlético Madrid e há três grandes interessados. O "Mirror" avança esta segunda-feira que os representantes do jogador devem aterrar amanhã em Inglaterra, com o Manchester United e Liverpool como favoritos para a contratação. Por outro lado, o jornal espanhol "AS" refere que o Barcelona continua a ser o destino preferido de Saúl e que as negociações entre os dois clubes vão retomar esta semana, estando dependentes da situação de Messi e de algumas saídas no plantel catalão.

