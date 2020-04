Avançado cedido pelo Benfica ao Feirense mostra como passa o dia em casa

Nuno Barbosa Ontem às 23:52 Facebook

O dia a dia dos futebolistas neste período de isolamento social suscita grande curiosidade a todos os amantes do futebol e o Feirense, da LigaPro, resolveu mostrar, esta quarta-feira, as rotinas de Pedro Henrique, ponta de lança cedido pelo Benfica à equipa fogaceira, no mercado de transferências de janeiro.

E, a avaliar pelas imagens, percebe-se que o confinamento do avançado, de 23 anos, é bastante criativo. A dada altura do dia, Pedro Henrique entrou em direto no Instagram da SAD do Feirense com o objetivo de pregar uma partida à namorada. O avançado escondeu-se atrás de uma porta para a surpreender, esperou uns segundos e, depois, aproximou-se da câmara que o filmava para dizer que tudo não passou de uma brincadeira, pois nem sequer tem namorada.

À margem desse momento, o brasileiro que chegou a Portugal para jogar no Leixões, foi vendido ao Benfica e emprestado ao Feirense, onde nunca perdeu (seis vitórias e um empate, com três golos e uma assistência), deixou uma mensagem de grande responsabilidade social: "Peço que fiquem em casa, como eu estou aqui, aproveitando para estarem com a vossa família, não há nada melhor do que estar junto de quem amamos neste momento difícil. Infelizmente, a minha família e os meus amigos estão no Brasil, mas o mais importante é que está tudo bem com todos".

Sobre os golos que tem marcado, acrescentou: "É esse o objetivo de todos os avançados. Vim com enorme vontade de ajudar a equipa. Até ao final, quero marcar muitos mais golos, mas, acima de tudo, quero ajudar a equipa a ganhar jogos".

Quanto ao resto do dia de Pedro Henrique, está tudo neste vídeo: