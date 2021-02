Avançado da Juventus desmaia no balneário do Dragão

NB Ontem às 23:40 Facebook

A revelação foi feita por Andrea Pirlo, treinador da Juventus, após a derrota frente ao F. C. Porto, por 2-1, esta quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"O Morata não estava bem e passou mal depois do jogo. Ele não esteve bem durante alguns dias, não recuperou bem de uma gripe. No final do jogo acabou por desmaiar no balneário. Ficou tonto e teve de se deitar. Não está muito bem", afirmou Pirlo aos microfones da Sky Sport.

Sobre a lesão de Chiellini, que obrigou o defesa a ser substituído ainda na primeira parte do jogo com o F. C. Porto, o treinador da Juventus afirmou: "Teve um problema no gémeo".