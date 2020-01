Avançado devolvido ao leão e ex-F. C. Porto assina pelo Vizela

Nuno Barbosa Hoje às 20:59 Facebook

Bruno Fernandes joga, a esta hora, a Taça da Liga, contra o Braga, num sinal de que as negociações com o Manchester United estão em "stand-by". No entanto, os leões são notícia no mercado de transferências, face à devolução antecipada de Gelson Dala, que estava no Antalyaspor. Já Bruno Guimarães falou pela primeira vez do interesse do Benfica em contratá-lo.

Benfica: "O que eu pedi aos meus empresários foi que o negócio fosse bom para mim e para o Athletico Paranaense, que é um clube ao qual sou muito grato. Sei que há conversas com Benfica, Lyon e Arsenal. São todos grandes clubes", disse Bruno Guimarães, à SporTV. O médio criativo brasileiro é alvo dos encarnados.

V. Guimarães: O clube minhoto chegou a acordo com o Aston Villa para a contratação de Easah Suliman. O defesa, de 21 anos, assinou por quatro temporadas e o Vitória de Guimarães ficou com 70% do passe, sendo que os restantes 30% continuam na posse do Aston Villa.

Marítimo: O médio colombiano Juan Mosquera é o terceiro reforço neste mercado de janeiro do clube madeirense. O jogador, de 23 anos, junta-se a Diego Moreno e Joel Tagueu na lista de entradas no plantel verde rubro.

Leixões: O clube matosinhense da Liga Pro chegou a acordo com Ivo Gonçalves para a rescisão do contrato que unia as duas partes. O guarda-redes, de 35 anos, chegou no verão ao Leixões e disputou 16 jogos.

Vizela: O líder da Série A do Campeonato de Portugal assegurou a contratação do avançado Rabiola, que, entre outros, já passou por F. C. Porto, Braga e V. Guimarães. O ponta-de-lança, de 30 anos, estava ao serviço do Felgueiras 1932, que é o oitavo colocado da Série B do mesmo escalão. Até ao momento, pelo Felgueiras, Rabiola tinha marcado 12 golos em 17 jogos.

Wolverhampton: A equipa de Nuno Espírito Santo contratou o futebolista Leonardo Campana, de 19 anos, aos equatorianos do Barcelona Sporting Club. O avançado, que assinou um contrato válido por três anos e meio, chega aos Wolves já com quatro internacionalizações pela seleção principal do Equador. "Estou muito feliz e a contar os dias para me estrear no nosso estádio [Moulineux]", realçou o jovem reforço.

Sevilha: A equipa treinada por Julen Lopetegui transferiu o avançado mexicano, Javier Chicharito Hernández para o Los Angeles Galaxy, da liga norte-americana de futebol. No Sevilha desde o verão, após passagens, entre outros por Manchester United e Real Madrid, Chicharito participou em 15 jogos e apontou três golos.

Atlético Madrid: O clube onde joga João Félix emprestou o lateral-esquerdo Caio Henrique ao Grémio de Porto Alegre. O lateral esquerdo brasileiro, de 22 anos, mantém-se, assim, no Brasil, ele que, na última época, esteve ao serviço do Fluminense, igualmente por cedência dos colchoneros.

Deportivo Corunha: O Braga devolveu-o ao Standard Liège e, agora, Uche Agbo foi anunciado como reforço do Deportivo. O médio nigeriano, de 24 anos, fez apenas seis jogos pelos arsenalistas e vai voltar a Espanha, onde já representou Rayo Vallecano e Granada.

Antalyaspor: O clube turco devolveu Gelson Dala ao Sporting. O avançado, de 23 anos, estava cedido ao Antalyaspor até ao final da temporada com opção de compra, mas o clube abdicou dele antes do previsto. "Gelson Dala, transferido para o nosso clube no início da época, regressa hoje ao seu clube. Desejamos-lhe sucesso na carreira", escreveu o Antalyaspor, 16.º classificado no campeonato turco, nas redes sociais. Dala cumpriu apenas nove jogos pela equipa turca, quatro deles como titular, e marcou um golo, na quinta eliminatória da Taça da Turquia.